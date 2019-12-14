كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن هل يمكن أن تصبح الأبنية العالية آمنة للأطفال في الإمارات؟

أثارت السلطات والمدارس والآباء والأخصائيون الاجتماعيون مرة أخرى مسألة اليقظة ورعاية الوالدين لمنع وفيات الأطفال والمراهقين في دولة الإمارات.

وسقط عدد كبير من الأطفال حتى الموت من المباني العالية، وفقا لمسؤول كبير في الشرطة، وتوفي ما يصل إلى 15 طفلاً، تتراوح أعمارهم بين سنتين وعشرة أعوام، بعد سقوطهم من مبانٍ في الشارقة في السنوات الثلاث الأخيرة.

وحدث أكبر عدد من الحوادث في عام 2016 عندما توفي سبعة أطفال، بينما تم تسجيل أربعة وفيات في مناطق مختلفة من الإمارة في العام التالي. وفي عام 2018، سقط ثلاثة أطفال من المباني الشاهقة.

وبصرف النظر عن حوادث السقوط المميتة، تم الإبلاغ عن حوادث أخرى أودت بحياة الأطفال، حيث توفيت فتاة إماراتية في السادسة من عمرها بعد سقوط ثلاجة في منزلها في منطقة كلباء بالشارقة؛ وتوفي صبي بنغلاديشي يبلغ من العمر ثلاث سنوات متأثراً بحروق شديدة بعد أن سكبت والدته الماء المغلي عليه. وغرقت فتاة أوروبية في العاشرة من عمرها في حوض استحمام ساخن.

وقال المجتمع ككل أن هناك حاجة ملحة إلى رفع مستوى الرهان عندما يتعلق الأمر بسلامة الأطفال. وقالت الأخصائية الاجتماعية نصير فاتانابالي: “العدد الكبير من وفيات الأطفال على مدى الشهرين الماضيين يدعو للقلق. يمكن تجنب كل هذه الوفيات إذا اتبعت إدارة المباني والآباء بروتوكولات السلامة. ويجب تثبيت تدابير السلامة في الشقق التي يعيش فيها الأطفال؛ ويجب على الآباء يجب أن يكونوا يقظين دائماً”.

وقال محمد ناظم، وهو أب لثلاثة أطفال: “الأطفال يشعرون بالفضول بشكل طبيعي في هذا العصر. من واجبنا كآباء أن نتوخى الحذر ونحميهم. لقد وضعت حماية فولاذية على شرفات المنزل، وولن أزيله إلا عندما يكبر أطفالي”.

وكثفت سلطات الشارقة حملتها للحد من هذه الحوادث المؤسفة. وقال مسؤول كبير في شرطة الشارقة إنه يجب على الآباء تأمين النوافذ وأقفال الشرفات وأيضًا مراقبة تحركات الأطفال حول المنزل.

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وأضاف “وفقاً للتحقيقات، فإن سقوط الأطفال من ارتفاعات عالية يحدث بسبب إهمال الوالدين. وفي الحوادث الأخيرة، ترك الآباء النوافذ مفتوحة وأبقوا أشياء في الشرفات اعتاد الأطفال على تسلقها. من المهم أن تراقبهم. إنهم يتجولون في جميع أنحاء المنزل. سنواصل حملتنا التي بدأناها في العام الماضي تحت شعار “سلامة طفلك هو مسؤوليتك”.

وتهدف الحملة إلى توعية الجمهور، وخاصة الآباء، باتخاذ جميع الاحتياطات الوقائية داخل المنازل. وستتفاعل الشرطة مع مالكي العقارات لاتخاذ إجراءات وقائية للحد من الحوادث المأساوية، وجعل الأبنية العالية أكثر أماناً للأطفال.

وقال الشيخ خالد بن صقر القاسمي، رئيس هيئة الوقاية والسلامة في الشارقة (SPSA) إن الهيئة ستعقد برنامج توعية بعنوان “أمن وسلامة المنازل” وستقوم بعمليات تفتيش لضمان الوفاء بمعايير السلامة في جميع ناطحات السحاب في الإمارة، بحسب خليج تايمز.

وأضاف “هناك عدد من التعليمات الصادرة للدوائر الحكومية فيما يتعلق بمعايير السلامة التي يجب الوفاء بها قبل إصدار تصريح بناء، للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتشمل ارتفاع جدار الشرفة إلى 120 سم، ويجب أن تكون فتحات النوافذ وفقًا المواصفات الموضوعة لكل طابق. ”

وقالت هنادي صالح اليافعي، مدير إدارة سلامة الطفل في (CSD): “لقد بذلت السلطات جهودها ولكن مثل هذه الحوادث لا تزال مستمرة. وسوف تستمر CSD بالتنسيق مع السلطات لتنفيذ مبادرات توعوية وتثقيفية حول كيفية تأمين المنازل”.

وقالت اليافعي إن لجنة التنمية المستدامة تعمل مع شرطة الشارقة وبلدية الشارقة وعدد من الإدارات الحكومية المعنية للتوصل إلى حلول وقائية أقوى تهدف إلى الوصول إلى صفر حوادث للأطفال في الشارقة.

وأضافت “هناك شيء يجب ملاحظته، هو أن تجهيز المنازل بأدوات السلامة للأطفال غير مكلف. هناك تدابير سهلة وبسيطة متوفرة في متاجر الأثاث ومنافذ البيع الرئيسية، مثل أقفال النوافذ وأبواب الشرفات، والتي لا يمكن للأطفال فتحها دون مساعدة من البالغين. هذه الإجراءات البسيطة كافية لحماية الأطفال. كما يجب أن يكون الأطفال والرضع تحت إشراف الوالدين دائمًا”.