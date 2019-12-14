تدريب 18 ألف عامل بالشارقة على الوقاية من الحرائق

أحمد مرسي ( الشارقة )

أكدت هيئة الوقاية والسلامة في الشارقة إلزامية تدريب من 10%إلى 20% كحد أدنى، من العاملين في المنشآت والشركات القطاعات المختلفة على شروط ومعايير الأمن والسلامة، وذلك لتفادي وقع الحرائق والحوادث أثناء العمل والتعامل معها حال نشوبها وبالتالي التقليل من الأضرار التي قد تنتج عنها.

وأكدت المهندسة لمياء النومان مدير إدارة الخدمات المساندة في الهيئة، أن معهد التدريب «سلامة»، والمختص بتدريب العاملين في جميع المجالات والقطاعات على المكونات الرئيسة للسلامة المهنية، وضع خطة لتدريب 18 ألف عامل على معايير الأمن والسلامة خلال عام 2020، ينتمون للعديد من المنشآت والجهات العاملة بالإمارة.

وقالت: إن معهد التدريب «سلامة» يستهدف تأهيل العمال والأشخاص المعنيون من حراس المباني وضباط السلامة في المواقع قيد الإنشاء لتبني أفضل الممارسات في مجال الأمن والوقاية، بما يصب في خدمة التوجه الوطني بالارتقاء بمستويات السلامة العامة وفق أعلى المعايير العالمية.

وذكرت أن عمليات التدريب تتم من خلال فريق من المدربين متعددي اللغات، يقدم الحصة التدريبية بطرق متطورة وفق مسؤولية المعارف النظرية والمهارات العملية للعاملين حول مفاهيم السلامة والصحة المهنية لدى المنشآت التي تمتلك نسبا عالية من العمال، وتثقيفهم عن جوانب السلامة والصحة المهنية والوقاية من الحريق والتعريف بمخاطر النقل في أماكن العمل وسبل استخدام معدات العمل المناسبة للسيطرة على المواد الخطرة والإلمام بمتطلبات الإبلاغ عن المخاطر والتوجيهات المتعلقة بحالات الطوارئ، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاستباقية التي من شأنها الحد من حوادث العمل، أو منعها والتقليل من الأضرار التي قد تنتج عنها في الأرواح والممتلكات.

وبيّن عبد الله المدفع، مدير معهد «سلامة» أنه تم بتدريب 1500 شخص خلال الفترة الماضية، لافتا أن تقييم التدريبات والتأهيل للعاملين يكون بعد فترة يتم من خلالها مقارنة الواقع الحالي بالسابق ومدى التغير الذي طرأ على المنشآت في تفادي الحوادث أو التقليل منها أو من أضرارها.

وأفاد بأن إطلاق معهد «سلامة» جاء استجابةً للحاجة الملحة إلى التدريب النوعي باعتباره أحد المكونات الرئيسة للسلامة المهنية ومنع حوادث العمل وإكساب العمال ثقافة السلامة السلوكية.