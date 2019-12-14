توعية الطلاب بمخاطر المخدرات

دبي (الاتحاد) نظم مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي يوما مفتوحا توعويا اجتماعيا لطلاب الجامعة الكندية بدبي تحت شعار «احمي نفسك»، بالشراكة مع مركز إرادة للعلاج والتأهيل، ومستشفى الأمل للصحة النفسية.

وقال العقيد عبدالله حسن مطر الخياط مدير مركز حماية الدولي، إن الإدارة حريصة على توثيق علاقتها بالقطاع التعليمي بشكل عام والأكاديمي بشكل خاص، وتنفيذ حملات توعوية وقائية للطلبة على اختلاف أعمارهم، موضحا أن المركز نفذ حملات ميدانية توعوية للميدان التربوي خلال الأشهر الماضية.

وأكد أن المركز حرص على توعية الطلاب بالمادة 43 من قانون مكافحة المخدرات الإماراتي والذي يعفي المتعاطي من العقوبة حين يُسلم نفسه طواعية لأحد المراكز العلاجية طلبا للعلاج.

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