شرطة أبوظبي: التطوع يعزز السلامة العامة

أبوظبي(الاتحاد) أكد الرائد دكتور إبراهيم محمد المرزوقي رئيس قسم الطوارئ والسلامة العامة بمنطقة العين في مديرية الطوارئ والسلامة العامة بقطاع العمليات المركزية أهمية التطوع في دعم الجهات الحكومية والخاصة بالدولة والحرص على تطويره وتشجيع الانخراط فيه من خلال دعم الأنشطة والمبادرات لمختلف شرائح المجتمع. جاء ذلك في محاضرة نظمتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتنسيق والتعاون مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي العهد، وذلك في مجلس هلال زيد الشحي بإمارة أبوظبي بعنوان «التطوع وأثره في السلامة العامة».

ولفت الدكتور المرزوقي إلى حرص شرطة أبوظبي على التطوع بجميع أشكاله بمقاييس ومعايير تسهم في بناء المجتمع وتطوره، وتتواءم مع أهداف واستراتيجيات الدولة في مجالات الطوارئ والسلامة العامة بتشريعات وقوانين وضوابط تنظم عمليات التطوع، من خلال التدريبات والتمارين المستمرة لهم والدعم والتحصين النفسي للمتطوعين.

وأوضح أن التطوع يعزز الثقة وينمي الخبرات والمهارات واكتساب مكانة اجتماعية، ويعد فرصة للتعبير عن الحب والولاء والفخر والانتماء للوطن وللقيادة الرشيدة.

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