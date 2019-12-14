تفاهم بين شرطة أبوظبي ونظيرتها النيوزيلندية

أبوظبي (الاتحاد) وقعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مذكرة تفاهم مع شرطة نيوزيلندا، بشأن التنسيق والتعاون المشترك بين الجهتين وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية. وقع المذكرة اللواء علي خلفان الظاهري مدير قطاع المهام الخاصة ومايك بانيت مساعد مفوض شرطة نيوزيلندا.

وحضر مراسم التوقيع العميد مهندس ناصر سلطان اليبهوني مدير قطاع شؤون القيادة، والعميد سعيد محمد الكعبي نائب مدير قطاع شؤون القيادة بالإنابة والعميد خالد عبد الله الخوري مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي والعقيد سالم أحمد العفريت، مدير إدارة التدريب بقطاع الموارد البشرية.

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