شرطة أبوظبي تحذر من قيادة الدراجات النارية بتهور

أبوظبي (الاتحاد) دعت شرطة أبوظبي، ضمن حملة «شتاؤنا آمن وممتع»، مستخدمي الدراجات النارية إلى الاستمتاع بالأجواء الشتوية بالالتزام بشروط السلامة العامة وعدم التهور أثناء قيادة الدراجات. إضافة لتجنب القيام بأعمال استعراضية قد تتسبب في إزعاج الآخرين، مؤكدة اهتمامها بمضاعفة جهود التوعية الميدانية عبر منصات التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام باشتراطات السلامة.

وناشدت أولياء الأمور بضرورة التزام أبنائهم مستخدمي الدراجات النارية بالقيادة الآمنة وشروط السلامة العامة وخصوصا في البر وعدم القيادة بتهور لتجنب وقوع الحوادث.

ونصحت مستخدمي الدراجات النارية بارتداء الخوذة لحماية الرأس، والملابس المخصصة لقيادة وركوب الدراجات، والتأكد من سلامة الدراجة وصلاحية الأضواء الأمامية والخلفية والإطارات، وتوفير صندوق الإسعافات الأولية.

وحثت أولياء الأمور على دعم جهود الشرطة لتوفير السلامة ووقاية الأبناء من استخدام الدراجات النارية على الطرق الداخلية والخارجية وفي المناطق الرملية.

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