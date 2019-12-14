شرطة دبي تعرف بحقوق أصحاب الهمم

دبي(الاتحاد)
نظم مجلس أصحاب الهمم بشرطة دبي، في قاعة حمدان بن محمد في مقر القيادة العامة، ورشة تعريفية توعوية عن الاتفاقيات والحقوق والتشريعات الدولية والوطنية المعنية بأصحاب الهمم وحقوقهم الإنسانية، وذلك ضمن الخطة التي يتبناها المجلس، بهدف رفع مستوى المعرفة لدى موظفي شرطة دبي من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، من جميع الفئات بما فيها أصحاب الهمم.
وقال المقدم الدكتور سعود فيصل الرميثي، رئيس مجلس أصحاب الهمم: إن شرطة دبي تحرص بشكل مستمر على دعم موظفيها من أصحاب الهمم، ورفع مستوى وعيهم وتثقيفهم، وكذلك باقي موظفيها في هذا الجانب، لافتاً إلى أن هذه المحاضرة تعرفهم بالتشريعات والقوانين والاتفاقيات المحلية والدولية، وتوضح لهم مفاهيم الحماية التي نص عليها القانون، مثل الحماية من التمييز والإساءة والإهمال والاستغلال، وكذلك الحقوق الأساسية والواجبات لأصحاب الهمم. وتضمنت الورشة، التي قدمها المحاضر في التشريعات والقوانين الخاصة بأصحاب الهمم في شرطة دبي، الرائد الدكتور علي محمد المطروشي، عددا من المحاور، وهي حقوق الإنسان، وأهم الاتفاقيات الدولية، والتشريعات الوطنية، والتصنيف الوطني الموحد لأصحاب الهمم.
واستعرض الرائد الدكتور المطروشي، الحقوق اللصيقة بالشخص والثابتة له، والتي تضمن الحصول على حياة كريمة، والتمتع بالصحة والأمان في المجتمع، وتشمل كل نواحي حياته المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاجتماعية، والحقوق الفردية والجماعية.
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