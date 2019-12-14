إطلاق المرحلة الثانية من «حاضنة دمج أصحاب الهمم»

دبي (وام)

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي، المرحلة الثانية من مبادرة «حاضنة دمج أصحاب الهمم المبتكرة» الهادفة إلى تأهيل الشركات التابعة للهيئة في مجال الدمج المؤسسي لأصحاب الهمم.

وتشتمل المرحلة الثانية من المبادرة التي أطلقتها الهيئة في نوفمبر 2019 على البرنامج التدريبي، وبرنامج إدارة المعرفة، وبرنامج زيارات المقارنة المعيارية وتضمن البرنامج التدريبي ثماني جلسات بمشاركة نخبة من خبراء واختصاصيي الدمج المؤسسي في هيئة كهرباء ومياه دبي.

وتمحورت الجلسات حول الدمج المؤسسي لأصحاب الهمم وفق أفضل الممارسات العالمية من خلال التركيز على أساسيات تأهيل البيئة الفيزيائية وفق كود دبي للبيئة المؤهلة وتأهيل المعلومات والخدمات الذكية وفق معايير حكومة دبي الذكية وسبل الاضطلاع بالمسؤولية المجتمعية إزاء أصحاب الهمم وأساسيات لغة الإشارة وأطر العمل التنظيمية الخاصة بأصحاب الهمم والتوظيف الدامج وفق دليل الدمج والتمكين المعتمد في الهيئة وفنيات التعامل مع أصحاب الهمم وفق حقيبة سند الحكومية وأساسيات إجراءات الصحة والسلامة الدامجة وفق دليل الصحة والسلامة الدامج في الهيئة وأساسيات تصميم وتنفيذ المبادرات المجتمعية الدامجة.

وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إن مبادرة «حاضنة دمج أصحاب الهمم المبتكرة» تعتبر إحدى محطات رحلة الهيئة الخاصة بدمج وتمكين أصحاب الهمم وفق أفضل الممارسات العالمية حيث تشتمل هذه الرحلة على القيادة الدامجة تهيئة المباني والمرافق وتهيئة المعلومات والخدمات بناء القدرات البشرية وتوظيف وتمكين أصحاب الهمم وإطلاق المبادرات المجتمعية الدامجة واعتماد استراتيجية الهيئة لأصحاب الهمم وتحقيق إنجازات استراتيجية ونقل المعرفة.

وأضاف: من خلال تأهيل الشركات التابعة للهيئة في مجال الدمج المؤسسي لأصحاب الهمم تسهم الهيئة في دعم السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إيجاد مجتمع دامج خال من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأُسرهم ومبادرة «مجتمعي مكان للجميع» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى تحويل دبي إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول 2020.

وأضاف سعادته: حققت الهيئة إنجازات مهمة في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم ومن أبرزها تأهيل كافة المباني والمرافق التابعة للهيئة وفق كود دبي للبيئة المؤهلة بنسبة 100% وتوظيف 27 شخصاً من أصحاب الهمم في الهيئة من مختلف الفئات موزّعين على 7 قطاعات، وبلغت نسبة سعادتهم 99% للعام 2018 ويشتمل كادر عمل الهيئة على ما يزيد عن 2600 موظف مدرب على فنيات التعامل مع أصحاب الهمم و22 موظفاً من حاملي دبلوم لغة الإشارة.

من جهته، قال الدكتور يوسف الأكرف النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم في الهيئة: «تتعاون الهيئة مع كافة الجهات المحلية والعالمية لتحقيق خطة دبي 2021 التي تهدف إلى أن تكون دبي موطناً لأفراد مبدعين وممكنين».