محمد بن راشد: الإمارات الأفضل.. نحبها ونعشقها

أبوظبي (الاتحاد)

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فيديو على حساب سموه الرسمي في «تويتر»، يستعرض أبرز المؤشرات العالمية التي تصدرتها دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً في عدة مجالات خلال العام 2019، وقال سموه تعليقاً على الفيديو: «أفضل دولة.. نحبها ونعشقها».

وعرض الفيديو الذي أعدته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، لمؤشرات الإمارات في تقرير التنافسية الدولية للعام 2019، بحصولها على «أفضل دولة عالمياً في مرونة الاقتصاد»، وفي غياب البيروقراطية، ومرونة قوانين الإقامة، وفي ريادة الأعمال إضافة إلى تصدرها مؤشر المسؤولية الاجتماعية.

كما حققت الإمارات موقعها كأفضل دولة عالمياً في مؤشري توافر الخبرات العالمية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفقاً لتقرير التنافسية الرقمية العالمية للعام 2019.

وفي تقرير السياحة والسفر الدولي للعام 2109، جاءت الإمارات كأفضل دولة في توفير شبكة الهاتف النقال، كما استطاعت تصدر دول العالم في عدد من المجالات في تقرير مؤشر الازدهار لذات العام، وجاءت كأفضل دولة عالمياً في قلة التبذير في الإنفاق الحكومي وأفضل دولة في عمق المعلومات الائتمانية.

كما تصدرت الإمارات دول العالم كأفضل دولة عالمياً في نسبة الملتحقين بالتعليم العالي من الخارج في الدولة، وفق مؤشر الابتكار العالمي لعام 2019 الذي أشار أيضاً إلى تصدر الدولة العالم في إنتاجية العمل لكل موظف، فيما جاءت الإمارات كأفضل دولة في سهولة الحصول على الكهرباء، بحسب تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولي.