«#شكراً_محمد_بن_زايد».. تظاهرة حب تتصدر «تويتر»

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

تصدر وسم «# شكراً محمد بن زايد» تويتر مساء أمس بعد أن عبر الآلاف من المواطنين والمقيمين، عن حبهم وولائهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتصدر وسم «# شكراً محمد بن زايد» قائمة الترند المحلي في الإمارات من قبل مستخدمي «تويتر» أمس داخل الدولة وخارجها، مع تهافت المغردين من مواطني الدولة والمقيمين على التعبير عن حبهم واعتزازهم بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

رؤية متقدمة

وغرد مواطنون على «تويتر» تفاعلاً مع الوسم الذي شهد زخماً للتعبير عن مشاعر الإخلاص والوفاء، وقالت المواطنة مهرة الأميري: «رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فاقت التوقعات العالمية، حيث إن استراتيجية سموه ورؤيته قدمت الكثير للوطن، بينما تعاني دول أخرى من الفساد، إلا أن سموه لم يدخر جهداً في بناء جسور السلام بين الأمم».

وغردت المواطنة أمنيات الهاجري قائلة: «محمد بن زايد عزنا وفخرنا ونبض الوطن.. شكراً محمد بن زايد».

وقال معالي الدكتور علي النعيمي، رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة في تغريدة مرفقاً بها صورة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، بكلمات معبرة: «ابتسامة وطن».

وكتبت عائشة مواطنة في تغريدة على «تويتر»: «شكراً للأب على كل شيء قدمه لهذا الوطن وللأمة، وحب سموك لنا، الجميع يعرف أنه لا حدود له وقيادة سموك تجعل حياتنا للأفضل».

وقال المواطن جمال الحربي في تغريدة على وسم «# شكرا محمد بن زايد»: «‏محمد بن زايد.. رجل فتح غلاف كتابه تاريخ خاص به وبدولته واستفز كل القلوب التي كان حقدها راكداً وخفياً ضد الإمارات.. ‏محمد بن زايد.. فرض اسم الإمارات في العالم وجعلها رقماً صعباً اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً وإنسانياً». وأضاف الحربي في تغريدة أخرى، قائلاً: «‏صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يحارب الإرهاب ليحل السلام في اليمن وسوريا والعراق والسودان ولبنان.

وغرد المواطن أحمد الشامسي قائلاً: «صاحب السمو ولي عهد أبوظبي الأب والأخ والصديق والقائد. شكراً محمد بن زايد».

وتفاعل عدد من أبناء المملكة العربية السعودية وجمهورية اليمن مع الوسم حيث أكدوا حبهم لصاحب السمو ولي عهد أبوظبي لمواقفه المساندة للشعوب العربية في محن أوطانهم للعبور إلى بر الأمان.

وقال هاني مسحور من أبناء اليمن: «بما أنه الوفاء للإمارات وهامتها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فأدعو أبناء الجنوب للتفاعل مع وسم #شكرا_محمد_بن_زايد إكراماً لمن ساند وأعان في تحرير عدن والمحافظات الجنوبية».

وعبر مواطنون يمنيون عن فخرهم بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وقالوا:«نحن معك في السلم والحرب.. نسالم من يسالمك ونعادي من يعاديك ولا نقول تفداك أرواحنا وما نملك فقط، ولكن نقول يفداك الولد والقبيلة والروح وما نملك. وقال مواطن يمني يحمل حسابه اسم بحر المكلا:«من لا يشكر الناس لا يشكر الله، مليون شكر لك يا أبو خالد».