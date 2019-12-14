طحنون بن محمد: محمد بن زايد قائد مخلص لوطنه وشعبه

العين (الاتحاد) وجه سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ووصف سموه بأنه القائد المحب المخلص لوطنه وشعبه، الحافظ لتاريخه والباسل الحامي لحاضره والصانع لمستقبله.

وفي تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ضمن مشاركته في هاشتاق #شكرًا_محمد_بن_زايد، دون سموه: «#شكرًا_محمد_بن_زايد القائد المحب المخلص لوطنه وشعبه، الحافظ لتاريخه والباسل الحامي لحاضره والصانع لمستقبله»

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