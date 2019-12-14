أنور قرقاش: الإمارات النموذج الناجح

أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الإمارات هي النموذج الناجح الذي يسعى الآخرون إلى تقليده عن غبطة أو حسد، جاء ذلك في تغريدة لمعاليه على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال معاليه: «لله درّ الإمارات، فهي النموذج الناجح الذي يسعى الآخرون إلى تقليده عن غبطة أو حسد، وهي الشجرة المثمرة، وهي القافلة السائرة التي تشغل الدنيا بالهمة والإنجاز والطموح، من الأجدى أن تكون في المقدمة متحملاً المسؤولية والأعباء، من أن تكون في المؤخرة ساخطاً حاقداً وحاسداً».

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