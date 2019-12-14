حاكم الفجيرة يحضر مأدبة غداء محمد الشحي

الفجيرة (وام) حضر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مأدبة الغداء التي أقامها على شرف سموه، أمس، محمد شيبان الشحي في منطقة قراط بالفجيرة، وذلك بمناسبة تخرج نجله سعيد.

حضر مأدبة الغداء إلى جانب سموه، الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

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