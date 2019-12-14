«إيدك القاهرة» يبحث مستجدات طب الأسنان

دبي (الاتحاد) تحت رعاية معالي الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر العربية، انطلقت أول أمس فعاليات الدورة الأولى من مؤتمر ومعرض إيدك القاهرة للتعليم الذي يقام في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر في فندق رويال مكسيم بالاس كمبنسكي القاهرة، وذلك بتنظيم من شركة إندكس للمؤتمرات والمعارض، عضو إندكس القابضة. ويجمع هذا الحدث تحت سقف واحد أبرز المتحدثين والمختصين وطلاب وأطباء الأسنان والخبراء في هذا القطاع من المنطقة والعالم لمناقشة أبرز المستجدات والحلول والتحديات التي تواجه المتخصصين في قطاع طب الأسنان.

حضر مراسم قص الشريط كل من الدكتور عبدالسلام المدني، الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض إيدك القاهرة للتعليم، والدكتور طارق خوري رئيس مؤتمر إيدك القاهرة للتعليم، واللواء الدكتور رأفت رياض كبير أطباء الأسنان في القوات المسلحة المصرية والمستشار العلمي لمؤتمر ومعرض إيدك القاهرة للتعليم.

وقال الدكتور عبدالسلام المدني، الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض إيدك القاهرة للتعليم: «بصفتنا الشركة المنظمة لمؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي- إيدك دبي، فإننا فخورون للغاية بإطلاق الدورة الأولى من مؤتمر ومعرض إيدك القاهرة للتعليم على أرض جمهورية مصر العربية، حيث يوفر هذا الحدث منصة طبية متخصصة تجمع بين أفضل الخبراء والمتحدثين والعلماء وطلاب وأطباء الأسنان من المنطقة والعالم.

وقال الدكتور طارق خوري: «يسعدنا اليوم انطلاق الدورة الأولى من مؤتمر ومعرض إيدك القاهرة للتعليم»، مؤكداً تميز الدورة الأولى للحدث بأجندة علمية غنية تتضمن العديد من المحاضرات والجلسات العلمية والدراسات البحثية التي تستهدف رفع كفاءة وتدريب المشاركين من أطباء الأسنان من المنطقة والخارج».

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