ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح الحبسي

رأس الخيمة (وام) حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله راشد علوان الحبسي بمناسبة زفاف نجله «طلال» إلى كريمة سعيد علي علوان الحبسي.

وهنأ سموه والحضور العريس وأقارب العروسين، مباركين لهم هذه المناسبة السعيدة.

وقدمت الفرقة الحربية خلال الحفل فقرات متنوعة من وحي التراث الإماراتي ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.

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