شما بنت محمد: المعرفة تصنع الوعي

العين (وام) أشادت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية بما شهدته شركة بترول أبوظبي الوطنية- أدنوك في مجال التوازن بين الجنسين رغم انخفاض إقبال المرأة على العمل الميداني.

وأشارت، خلال مشاركتها حلقة نقاشية حول «مسيرة أدنوك نحو تمكين طاقة الكوادر البشرية» بحضور عدد من قيادات أدنوك النسائية وكوادرها الشابة في مقر الشركة الرئيسي في أبوظبي، إلى تضاؤل نماذج العوائل التي تمثل عائقاً أمام بناتها لتحقيق طموحاتهن في مجال الدراسة والعمل، أمام حراك الوعي المجتمعي، والذي تقوده الأم الواعية التي تمنح الوطن ثروته البشرية. وقالت: «إن الثروة لا تكون فعالة بدون وعي ومعرفة وفكر مبدع في عملك، ولذلك فإن الوعي، لا يُصنع إلا بالمعرفة، والمعرفة لا تأتي إلا بالقراءة»، مشيرة إلى مبادرة «تحدي 6 دقائق قراءة»‏ والتي أطلقتها قبل عامين ودعت فيها للقراءة اليومية لمدة 6 دقائق فقط.

واطلعت الشيخة الدكتورة شما على مرافق أدنوك المتنوعة في مقرها الرئيس، خلال جولة شملت مركز الذكاء الاصطناعي «بانوراما» لإدارة العمليات التشغيلية لحقول ومرافق أدنوك الصناعية .

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