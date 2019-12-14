الامارات | مستشفى دبي يزيل «كيساً» من حنجرة مريض

شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى دبي يزيل «كيساً» من حنجرة مريض والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح مستشفى دبي في إجراء جراحة معقدة لاستئصال كيس خلقي من حنجرة مريض.
وأوضح استشاري الجراحة الدكتور ياسر أمين عبداللطيف، الذي أجرى العملية، لـ«الإمارات اليوم»، أنه على الرغم من صعوبة العملية، وحساسية المنطقة التي أجريت فيها، إلا أنها لم تخلف أية آثار في مكانها، حيث أجريت باستخدام تقنية المنظار.
وقال الدكتور عبداللطيف: «المريض وصل إلى مستشفى دبي وهو يعاني عيباً خلقياً في منطقة الحنجرة أثر سلبياً في حياته، حيث باشر فريق الجراحة بالمستشفى إجراء الفحوص والتحاليل اللازمة، وكان القرار الطبي هو إجراء الجراحة من خلال الفم باستخدام المنظار لاستئصال كيس القناة الدرقية الخلقي المغروس في الجدار الخارجي للحنجرة، حيث تكللت العملية بالنجاح، ودون أية مضاعفات على المريض الذي غادر المستشفى خلال 48 ساعة، وباشر حياته الطبيعية».
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