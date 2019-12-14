الامارات | تجمعات مائية تحاصر منازل السكان في «حصِيّ»

شكرا لقرائتكم خبر عن تجمعات مائية تحاصر منازل السكان في «حصِيّ» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سكان في منطقة حصي، بمدينة خورفكان التابعة لإمارة الشارقة، أن ضيق الأنفاق المخصصة لتصريف مياه الأمطار في الشوارع الداخلية، تسبب في تجمع كميات كبيرة من المياه، واندفاعها إلى داخل منازلهم، ما سبب لهم خسائر كبيرة.

كما أكدوا انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، تتجاوز الـ12ساعة، مطالبين بإنجاز شبكة الصرف الصحي في منطقتهم، ووضع حلول سريعة لحل إشكالية تجمعات المياه، التي تتكرر في مثل هذا الوقت من كل عام.

من جانبه، قال مدير المجلس البلدي في خورفكان، الدكتور راشد النقبي، إن المجلس خاطب الجهات المسؤولة، لإيجاد حل مناسب لمشكلة تجمع المياه في شوارع منطقة حصي، مشيراً إلى وجود خطوات عملية لمعالجة المشكلة.

وتفصيلاً، قال المواطن (أبو جاسم) من سكان منطقة حصي: «منذ عام 2006، ونحن نطالب جهات الاختصاص بتفسير واضح لتراكم مياه الأمطار ودخولها إلى منازلنا، لكننا لم نتلق إجابة محددة، لنكتشف، أخيراً، أن السبب هو أن شوارع المنطقة تفتقر إلى قنوات لتصريف مياه الأمطار».

وتابع: «حاولنا التواصل مع الجهات المسؤولة لإيجاد حل لهذه الإشكالية، إلا أن كل جهة كانت ترمي المسؤولية على الجهة الأخرى».

وقال المواطن محمد إبراهيم، من سكان المنطقة، إن «التجمعات المائية تقطع الطرق تماماً، إذ تتشكل البرك في الطريق المؤدي إلى المساكن، فلا تستطيع المركبات، أو حافلة المدرسة، اجتيازها والوصول إلى المنطقة».

وتابع أن «شوارع المنطقة الداخلية مرتفعة عن مستوى المنازل، ما يؤدي إلى تراكم المياه عند سقوط الأمطار. ونتيجة لذلك تتعطل المركبات وتصبح غير قادرة على السير في الشوارع. وتصبح المشكلة أكبر مع عدم وجود إنارة بسبب انقطاع الكهرباء، وعندها تنقطع صلتنا بالعالم».

وقالت (أم محمد)، التي تسكن في المنطقة منذ أكثر من 10 أعوام، إن مشكلة الطرق الرئيسة في المدينة لا تختلف عما هو موجود في طرقها الداخلية.

وتابعت أن «الحلول المؤقتة، كوضع سواتر ترابية أمام المنازل لمنع تدفق المياه إلى داخلها، لم تعد تجدي نفعاً. بل تزيد الوضع سوءاً، بسبب تكون الطين ودخوله إلى الغرف، الأمر الذي يتلف الأثاث، ويخلف خسائر مادية أكبر»، مشيرةً إلى أن المنطقة تحتاج إلى حلول جذرية، تنهي المشكلة كلياً.

إلى ذلك، أكد مدير المجلس البلدي لخورفكان، الدكتور راشد النقبي، ورود شكاوى من أهالي منطقة حصي بشكل مستمر، بسبب دخول مياه الأمطار إلى المنازل، ما يمنعهم من الخروج، ويتسبب في تعطل المركبات، مشيراً إلى أن المجلس بادر بمخاطبة الجهات المسؤولة، لإيجاد حل مناسب.

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سكان:

- «شوارع المنطقة

تفتقر إلى قنوات

لتصريف مياه الأمطار».

- «ارتفاع الشوارع

عن مستوى المنازل

يسبب تراكم المياه».

- «وضع السواتر الترابية

أمام المنازل يزيد

الوضع سوءاً».