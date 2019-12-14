الامارات | «التعليم والمعرفة» تشجع على تخصصات العلوم والتكنولوجيا والفنون

شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم والمعرفة» تشجع على تخصصات العلوم والتكنولوجيا والفنون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفذ دائرة التعليم والمعرفة ستة برامج لدعم تعلم الطلبة لمواد «STEAM»، وتشجيعهم على الالتحاق بتخصصات: العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، والفنون، وتشمل برنامج «إثراء الطلبة»، و«موهبتي»، و«لِمَ؟»، و«برمج فكرتك»، و«مهرجان أبوظبي للعلوم»، إضافة إلى مبادرة «المبتكر»، مشيرة إلى أنها تعمل عبر هذه البرامج على تطوير رأس المال البشري، وتعزيز مهارات الإبداع والابتكار لدى الجيل الناشئ.

وتفصيلاً، أكدت الدائرة أن «برنامج إثراء» يهدف إلى تمكين الطلبة من تحقيق إمكاناتهم الكاملة، من خلال تعزيز مستواهم في المواد الرئيسة، مثل الرياضيات والمواد ذات الأهمية الثقافية، وإكسابهم المهارات اللازمة للقرن الحادي والعشرين، ليكونوا مستعدين للتعامل بكفاءة عالية مع التحديات المستقبلية، مشيرة إلى أن «البرنامج يعمل على مساعدة الطلبة على الوصول إلى أفضل الجامعات والبرامج التعليمية المتقدمة، والحصول على المنح الدراسية، وغيرها من فرص النمو، وسد الفجوة المعرفية والحاجة للمهارات بين العالم الأكاديمي والمهني، إضافة إلى تقريب الطلبة من المبادئ الواقعية من تطبيقات العملية التعليمية المعروفة بـ(STEAM)».

وأوضحت الدائرة أن برنامج موهبتي يسعى إلى اكتشاف مواهب الطلبة في مجالات الفنون المرئية، وفنون الأداء وتنمية وتطوير القدرات والكفاءات الفنية لديهم، ليكونوا قادرين على تمثيل دولة الإمارات محلياً وعالمياً في مجالات الفنون المختلفة، حيث يهدف البرنامج إلى اكتشاف الطلبة الموهوبين في الفنون المرئية وفنون الأداء، ورعايتهم ودعمهم، وتأهيل كوادر متخصصة في مجال اكتشاف الطلبة الموهوبين فنياً ورعايتهم، إضافة إلى التثقيف ونشر الوعي الفني في الميدان التربوي والمجتمع المحلي.

وأشارت إلى أن برنامج «لِمَ؟» يقدم ورش عمل تفاعلية، ضمن الصفوف الدراسية لإلهام الطلبة وتعزيز قدراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إذ نجح البرنامج منذ إطلاقه عام 2012 في الوصول إلى أكثر من 150 ألف طالب، لافتة إلى أن البرنامج يدعم خطة أبوظبي 2030، والاستراتيجية الوطنية للابتكار، وتشجيع ورعاية الجيل المقبل من العلماء والمبتكرين ورواد الأعمال في الإمارة، وتحفيز الطلبة من الصف الثالث حتى السابع على صقل معرفتهم بمواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، عبر تقديم تجارب علمية وعملية تتكامل مع مناهجهم الدراسية.

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ولفتت الدائرة إلى أن برنامج «برمج فكرتك» يسعى إلى إبراز مواهب طلاب المدارس ومهاراتهم، في التفكير والابتكار وتصميم وإنشاء التطبيقات التي تركز على مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات (STEAM)، لتشجيع فئة الشباب في الدولة على الاهتمام بتعلم هذه المجالات، من خلال استغلال شغف الطلاب بالتفكير الإبداعي، فيما يُعد مهرجان أبوظبي للعلوم مبادرة استراتيجية تنفذها الدائرة سنوياً، لتعزيز الابتكار والإبداع في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وذلك في إطار الإسهام في تطوير رأس المال البشري بقطاعي العلوم والتكنولوجيا، تماشياً مع خطة أبوظبي والاستراتيجية الوطنية للابتكار، وإلهام الطلبة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، لتشجيعهم على اختيار مسارات تعليمية ومهنية مستقبلية في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وأكدت الدائرة أن مبادرة «مبتكر» تسهم في تسليط الضوء على المشروعات المطورة محلياً، وتستهدف شريحة واسعة من الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 13 سنة من جميع أنحاء الدولة، وتقام المبادرة تزامناً مع مهرجان أبوظبي للعلوم.

18 مجالاً

أكدت دائرة التعليم والمعرفة أن برنامج «موهبتي» ينمي مهارات الطلبة في 18 مجالاً فنياً، من خلال تنفيذ برامج متخصصة، والمشاركة في الفعاليات والمعسكرات والرحلات الصيفية، والمشاركة في الفعاليات والمسابقات والمؤتمرات الفنية المحلية والعالمية، بجانب دعم المواهب الطلابية، من خلال إقامة معارض وفعاليات سنوية لعرض إبداعات ونتاجات الطلبة الموهوبين فنياً، وتوفير بعثات دراسية للطلبة الراغبين بدراسة الفنون في المرحلة الجامعية، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف جميع الطلبة الموهوبين فنياً، من الصف الأول حتى الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة بإمارة أبوظبي.

وتشمل المجالات الفنية التي يوفرها البرنامج: الرسم والتلوين، وفن الخط العربي، والنحت، والخزف، والتصوير الفوتوغرافي، والتصميم الغرافيكي، والحرف التراثية، واليولة، وفن العازي، والربابة، والبيانو، والعود، والكمان، والقانون، والتشيلو، وفنون الأداء الصوتي، والمسرح والدراما، إضافة إلى فن الباليه.