الامارات | 40 % نسبة الإنجاز في مشروع تطوير شارع راشد بعجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن 40 % نسبة الإنجاز في مشروع تطوير شارع راشد بعجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، عبدالرحمن النعيمي، أن نسبة الإنجاز في مشروع تطوير شارع الشيخ راشد بن سعيد، بلغت 40%، متوقعاً الانتهاء من المشروع في الربع الأول من العام المقبل.

وأكد النعيمي إطلاق المرحلة الثانية من مشروع إنشاء طرق داخلية في منطقة الحليو، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى. وتشتمل المرحلة الجديدة على إنشاء طرق داخلية لتسهيل وصول السكان إلى منازلهم. وقال إن الكلفة التقديرية للمشروع بلغت سبعة ملايين و500 ألف درهم.