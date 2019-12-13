الامارات | المنصوري يحصل على ميدالية الخدمة العامة المتميّزة من ناسا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه مركز محمد بن راشد للفضاء تهنئة لرائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري بمناسبة حصوله على "ميدالية الخدمة العامة المتميّزة" من وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" منوهة بالإنجاز الذي حققه. وقال المركز في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر": نبارك لرائد الفضاء هزاع المنصوري بمناسبة حصوله على "ميدالية الخدمة العامة المتميّزة" من وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" والتي تُقدَّم لأصحاب الإنجازات المتميّزة، والتي تترك أثراً عميقاً على نجاح مهمّات ناسا. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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