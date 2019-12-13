البواردي يبحث التعاون الدفاعي مع إندونيسيا

التقى معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع الجنرال لوهوت بنسار باندجيتان، الوزير المنسق للشؤون البحرية في جمهورية إندونيسيا، وبحث معه علاقات الصداقة والتعاون الثنائي وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة.

وتبادلا، خلال اللقاء الذي تم صباح اليوم الجمعة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، الأحاديث حول فرص التعاون في مختلف المجالات التي تعزز الشراكة بين البلدين.

كما بحث البواردي تعزيز التعاون الدفاعي مع معالي فرابوو سوبيانتو وزير الدفاع الإندونيسي.

وجرى، خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون في المجال الدفاعي والصناعات العسكرية الدفاعية بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا.

بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك على المستويَين الإقليمي والعالمي.

وأكد البواردي أهمية تطوير التعاون الثنائي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف المجالات، خاصة المجال الدفاعي.

من جانب آخر، اطلع معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع، خلال زيارته إلى جمهورية إندونيسيا، على المجالات المختلفة للصناعات الإندونيسية. كما قام معاليه، يرافقه وفد من كبار ضباط وزارة الدفاع، بزيارة كل من المعهد الوطني للفضاء والملاحة الجوية، وشركة Pindad المتخصصة في الصناعات العسكرية، وشركة Ptdi المتخصصة في مجال صناعة الطيران.

وأشاد البواردي بعمق العلاقات الإماراتية-الإندونيسية والحرص على تعزيزها وتنميتها إلى آفاق جديدة من التعاون والشراكة الثنائية التي تخدم الأهداف والمصالح المشتركة في البلدين الصديقين.

كما قام معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع بافتتاح الملحقية العسكرية للإمارات في جاكرتا ورفع علم الدولة، بحضور سعادة محمد عبدالله بن مطلق الغفلي سفير الدولة لدى الجمهورية الإندونيسية، والملحق العسكري وكبار ضباط القوات المسلحة.