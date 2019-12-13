الامارات | رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون عبد المجيد تبون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بالجزائر

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية للجمهورية ‏الجزائرية الديمقراطية الشعبية. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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