الامارات | بالفيديو .. تحذير من شرطة أبوظبي لمستخدمي الدرجات النارية في البر

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. تحذير من شرطة أبوظبي لمستخدمي الدرجات النارية في البر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت شرطة أبوظبي مستخدمي الدرجات النارية إلى الاستمتاع بالأجواء الشتوية، لكنها حذرت من مخاطر التهور في قيادتها بالبر، داعية إلى ضرورة الالتزام بشروط السلامة العامة أثناء القيادة.

كما دعت - ضمن حملتها التي تحمل شعار "شتاؤنا آمن وممتع" - كذلك إلى تجنب القيام بأعمال استعراضية قد تتسبب في إزعاج الآخرين، مؤكدة اهتمامها بمضاعفة جهود التوعية الميدانية وعبر منصات التواصل الاجتماعي، ومختلف وسائل الإعلام باشتراطات السلامة.

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وناشدت شرطة أبوظبي أولياء الأمور بضرورة التنبيه على أبنائهم مستخدمي الدراجات النارية، الالتزام بالقيادة الآمنة وشروط السلامة العامة وخصوصاً في البر، وعدم القيادة بتهور لتجنب وقوع الحوادث.

ونصحت مستخدمي الدراجات النارية بضرورة ارتداء الخوذة لحماية الرأس، والملابس المخصصة لقيادة وركوب الدراجات، والتأكد من سلامة الدراجة وصلاحية الأضواء الأمامية والخلفية والإطارات، بالإضافة إلى توفير صندوق الإسعافات الأولية.