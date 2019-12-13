قرقاش: محمد بن زايد يقدم رؤية ناجحة في منطقة صعبة

دبي - بواسطة محمد فارس علق وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش على الهجوم الإعلامي الذي تتعرض له دولة الإمارات وقياداتها خاصة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، من منافذ إعلامية دأبت على ذلك.

وقال قرقاش في تغريدة له على صفحته بموقع التواصل تويتر: "نعود لنرى ما يشبه الحملة المنظمة ضدالشيخ محمد بن زايد وتحت مسميات مختلفة، والحقيقة أن الشيخ محمد بن زايد ودولة الإمارات تقدم نموذجا مغايرا وناجحا للاستقرار والازدهار والتسامح، رؤية ناجحة في منطقة صعبة تشهد ركام التجارب الفاشلة وتفكك المؤسسات وانفلات العنف".

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