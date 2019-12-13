كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن صور- فيديو| طالب إماراتي يتجول بسيارة لاند كروزر في الولايات المتحدة

انطلق علي الغفلي، 22 عامًا الذي يدرس العلوم السياسية والهندسة في جامعة واشنطن لزيارة جميع الولايات الأمريكية الخمسين في شاحنته الصغيرة المسجلة في الإمارات عام 2014.

ويقول الغفلي “لقد سافرت كثيرًا، لكنني أردت القيام بذلك بطريقة مختلفة”، كما أخبر صحيفة ذا ناشيونال بقراره الشروع في المغامرة، وهو يوثقها علناً على Instagram و YouTube و Snapchat.

وبدأ كل شيء بينما كان الغفلي يعمل في نيويورك في الصيف الماضي، عندما بدأ التخطيط لرحلته وشحنت سيارته الإماراتية من العين إلى مطار نيوارك، نيو جيرسي. وبدأت رحلته رسميًا يوم الإثنين، 16 سبتمبر. وبدأ في زيارة المعالم السياحية في ميدان التايمز في مانهاتن، قبل أن يتجه شمالًا إلى ولاية مين على الحدود مع كندا. وهناك، زار أقدم منارة في البلاد، قبل أن يستدير ويتجه جنوبًا إلى ميامي، فلوريدا، على مسافة 2575 كيلومترًا.

ومن هناك، سافر عبر الجنوب الشرقي إلى لويزيانا وتكساس، ثم شمالًا عبر كولورادو ومتنزه يلوستون الوطني وجبال تيتون الكبرى، ثم مونتانا وإيداهو وواشنطن. لقد كانت “رحلة طويلة”كما يقول “حوالي 12000 كيلومتر”. وهذا يعني أنه كان على الطريق لمدة ثلاثة أسابيع متتالية، قبل أن يعود إلى الجامعة لحضور الفصول الدراسية.

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وقام الغفلي بزيارة 27 ولاية حتى الآن، ويعتقد أن سيارته، وهي سيارة تويوتا لاند كروزر التي أطلق عليها اسم “شاهين” هي الوحيدة من نوعها في الولايات المتحدة، ولهذا السبب، فإنها تثير الكثير من الاهتمام في أمريكا.

وللقيادة القانونية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، لديه تسجيل مؤقت للترخيص، يسمح له بالاحتفاظ بالشاحنة في الولايات المتحدة لمدة عام واحد قبل أن يعيدها إلى الإمارات.

ويضيف الغفلي “أريد أن أعرف المزيد عن الناس وماضيهم … لا يعرف الكثير من الناس في الولايات المتحدة الكثير عن العين أو أبوظبي، ولكن عند التحدث إلى بعض الأشخاص تدرك أنهم مهتمون بسماع المزيد عن المنطقة”.