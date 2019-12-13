أحدث الأفلام في سينما الإمارات هذا الأسبوع
تقدم دور السينما في الإمارات كعادتها كل أسبوع مجموعة من أفضل الأفلام التي حققت نجاحاً كبيراً على شباك التذاكر بجميع أنحاء العالم.
وفيما يلي، مجموعة من الأفلام المعروضة في دور السينما الإماراتية هذا الأسبوع، بحسب موقع واتس أون:
Judy
قصة الفيلم تدور في شتاء 1968، حين تصل المؤدية الأسطورية (جودي جارلاند) إلى (لندن) لأداء سلسلة من الحفلات الموسيقية، والتي قد يضحي كثيرون بنزاهتهم الفنية للمشاركة بها.. وهذا بعد مرور ثلاثين عامًا على انطلاقة نجوميتها في فيلم (ساحر أوز)، فبينما تعد جودي نفسها للحفل، تتصارع مع الإدارة والموسيقيين وذكريات طفولتها وأصدقائها ومعجبيها.
Jumanji: The Next Level
يعود فريق من الأصدقاء إلى جومانجي لإنقاذ أحدهم، ويحتاج اللاعبون إلى شجاعة أكبر، ويخوضون مغامرات أسطورية من الصحاري القاحلة إلى الجبال الثلجية للهروب من أخطر لعبة في العالم.
The Peanut Butter Falcon
يروي الفيلم قصة زاك الذي يهرب من بيت رعايته ليحقق حلمه في أن يصبح مصارعًا.
Black Christmas
يطارد شخص غريب الأطوار مجموعة من الشباب في خلال عطلة الكريسماس لتتحول لأكثر الليالي رعباً في حاتهم.
Bernie The Dolphin 2
يجب أن يكون لدى الأطفال خطة لإيقاف الأشرار، وحماية الحياة البحرية، والأهم من ذلك، إنقاذ أفضل صديق لهم، بيرني الدلفين.
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