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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| أعلى فندق في العالم يفتتح بدبي في 2023
دبي هي بالفعل موطن لأطول فندق في العالم – جيفورا على طريق الشيخ زايد – ولكن المدينة من المقرر أن تحطم الرقم القياسي الخاص بها عندما يتم افتتاح فندق Ciel في نهاية عام 2022 أو في أوائل عام 2023.
عند الاكتمال، سيكون Ciel في مرسى دبي أعلى بأربعة أمتار عن حامل اللقب الحالي في الإمارة.
وسيحتوي المبنى الذي يبلغ ارتفاعه 360 مترًا على 1،209 أجنحة فندقية فاخرة ومساكن مخدومة موزعة على 82 طابقًا.
وتم تطوير المشروع من قبل The First Group وتم تصميمه من قبل مهندسي شركة Norr، المصممين لفندق Atlantis في دبي.
وفي الداخل، سيتمحور الفندق حول التصميمات الداخلية المعاصرة مع جانب من المساحات الخضراء الفخمة والمخصصة.
وبالإضافة إلى منصة مراقبة زجاجية تطل على 360 درجة على مرسى دبي ونخلة الجميرا والخليج العربي، سيحتوي سطح Ciel’s على سطح للترفيه ومسبح لا متناهي سيكون واحداً من الأعلى المستويات في العالم، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.