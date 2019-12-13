كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تغريدة تمنح رجل بريطاني عملاً جديداً في دبي

حصل وافد بريطاني في دبي على وظيفة جديدة بسبب تغريدة انتشرت بشكل كبير على تويتر.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قال البريطاني جوناثان غارد البالغ من العمر 46 عاماً “أصبحت زائداً عن الحاجة اليوم في الشركة التي أعمل فيها. إذا كان أي شخص يحتاج إلى مدير عام لمطعم أو مساعد مدير F&B مع خبرة في العلامات التجارية الفاخرة في جميرا وإعمار للضيافة وسيلفيت، سواء في دولة الإمارات أو آسيا، سأكون ممتنًا للغاية لنشر هذه التغريدة”.



وسرعان ما أحدثت تغريدة جوناثان موجة من التعاطف على تويتر، وسارع مجتمع الوافدين الكبير في دبي لمساعدته. وتلقى رسائل خاصة متعددة بسبب تغريدته، وبمساعدة هذه الرسائل، حصل على وظيفته الجديدة، بحسب خليح تايمز.

وفي تغريدة لاحقة قال جوناثان “من بين الرسائل العديدة علمت أن شركة SWR لديها وظائف شاغرة، وكنت قد قابلت رئيسها قبل عدة سنوات وكان رجلاً رائعًا، لذا أضفته على LinkedIn، ثم ذكر أنهم كانوا يعيدون هيكلة الشركة وبعد ثلاث مقابلات تم تعييني في متجر جديد مذهل، ولحسن الحظ جاء ذلك في موقع وقت مناسب لعيد الميلاد”.

وأعلن جوناثان بحماس عن وظيفته الجديدة على تويتر، وشكر مجتمع دبي على مساعدتهم “بعد 17 يومًا من التكرار، ومئات من الإعجابات، وعشرات الرسائل على البريد الإلكتروني والكثير من المقابلا (3 مع نفس الشركة)، حصلت على وظيفة جديدة. شكرًا على جميع الرسائل الرقيقة ولكل من حاول المساعدة”.

وتعليقًا عن طريقته الغريبة في البحث عن وظيفة قال جوناثان الذي يعيش في الإمارات منذ أكثر من سبع سنوات “إنه سوق تنافسي الآن حيث يتعين عليك أن تفعل كل ما تستطيع، وأعتقد أنني كنت مبدعاً للغاية. خطوتي التالية كانت الذهاب إلى محطة إذاعية وتقديم نفسي هناك للباحثين عن عمل”.

