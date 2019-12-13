كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما الذي بحث عنه مستخدمو غوغل في الإمارات هذا العام؟

كشفت Google يوم الخميس عن أفضل 10 اتجاهات للبحث في دولة الإمارا خلال عام 2019 ، حيث تصدرت لعبة الكريكيت بين بنجلادش والهند في كأس العالم خلال الصيف.

واحتل اليوم الوطني لدولة الإمارات، الذي يتم الاحتفال به في 2 ديسمبر من كل عام، المرتبة الثانية، تليه أمازون الإمارات فيما يتعلق بإطلاق العلامة التجارية للتجارة الإلكترونية في مايو والتي حلت محل سوق دوت كوم.

وفي المرتبة الرابعة، جاء شهر رمضان، وجاء iPhone 11 في المرتبة الخامسة بعد أن قدمت شركة التكنولوجيا العملاقة الأمريكية أحدث هواتفها إلى سوق الإمارات في منتصف سبتمبر، وجاء Thanos سادساً وهو مصطلح بحث مستوحى من فيلم Avengers الذي صدر في الإمارات في 26 أبريل، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.

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وكان مصطلح البحث Switch هو السابع الأكثر شعبية في دولة الإمارات في عام 2019، وهو يتعلق بتطبيق مجتمع الوظائف في صناعة التكنولوجيا، بينما حل Joker ثامناً بعد إصدار الفيلم الذي يحمل نفس الاسم في أكتوبر.

وجاءت لعبة Game of Thrones تاسعاً من حيث البحث بعد الموسم الأخير من البرنامج الشهير الذي استمر من أبريل إلى مايو مع عمليات بحث متصاعدة خلال هذه الأشهر.

وأكمل الكابتن مارفل القائمة بعد أن ظهر الفيلم الخارق الذي يحمل نفس الاسم في شهر مارس.