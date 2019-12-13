الولايات المتحدة تعلق برامج تدريب العسكريين السعوديين

دبي - بواسطة محمد فارس © BBC

علقت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" برامح تدريب العسكريين الوافدين من السعودية حتى إشعار آخر.

وقال البنتاغون إن قرار التعليق سيظل ساريا لحين الانتهاء من مراجعة أمنية.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن نحو 175 سعوديا يدرسون الطيران العسكري أوقفوا في إطار "توقف مؤقت عن العمليات (التدريبية) توخيا للسلامة" بعد حادث القاعدة البحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا الأسبوع الماضي.

وجاء القرار بعد أن قتل متدرب سعودي بالرصاص عددا من زملائه في قاعدة بحرية أمريكية يوم الجمعة الماضي.

وأطلق الضابط محمد الشمراني، وهو ضابط برتبة ملازم في سلاح الجو السعودي، النار في قاعدة بنساكولا البحرية، فقتل ثلاثة عسكريين، ثم لقي مصرعه برصاص قوات أمن القاعدة.

وطلب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إجراء مراجعة أمنية شاملة للتأكد من ضمان أمن المنشآت العسكرية الأمريكية.

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وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد استنكر الحادث ووصفه بأنه "جريمة شنعاء". وقال، في اتصال هاتفي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب الحادث، إنه أمر الأجهزة السعودية بالتعاون مع السلطات الأمريكية المختصة في تحقيقاتها بشأن الحادث.

ونُقل عن أندريانا جينولدي، المتحدثة باسم البحرية الأمريكية قوله إنه "بدأ يوم الاثنين وقف طلاب الطيران السعوديين مؤقتا عن العمليات حرصا على السلامة".

وأضافت أن الوقف شمل ثلاث منشآت عسكرية مختلفة، هي محطات بنساكولا ووايتينج فيلد ومايبورت الجوية التابعة لسلاح البحرية في فلوريدا.