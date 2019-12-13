شرطة عجمان تناقش سبل حماية حقوق الملكية الفكرية مع شركة فرنسية

عجمان (الاتحاد) عقدت القيادة العامة لشرطة عجمان اجتماعاً مع وفد شركة لويس فيتون الفرنسية لمناقشة سبل تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية في الإمارة، سعياً لتحقيق الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية المتمثل بتعزيز رضا الجمهور حول الخدمات المقدمة.

وترأس الاجتماع من جانب شرطة عجمان المقدم غيث خليفة الكعبي رئيس مركز شرطة النعيمية الشامل، ومن جانب شركة لويس فيتون فاليري سونية المديرة العالمية للملكية الفكرية، وسيريل شانتلوب مدير أوروبا للملكية الفكرية، ومالك حنوف مدير الشرق الأوسط للملكية الفكرية.

وناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون بين شرطة عجمان وشركة لويس فيتون في محاربة البضائع المقلدة وحماية حقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية في إمارة عجمان في متابعة مروجي البضاع.

وأكد المقدم غيث خليفة الكعبي خلال الاجتماع على أهمية التعاون والشراكة بين شرطة عجمان وشركة لويس فيتون، مؤكداً أن شرطة عجمان تبذل كل الجهود الممكنة لحماية العلامات التجارية بما يعزز اقتصاد الإمارة ويرفع الضرر الناجم عن تبادل السلع المقلدة لملاك هذه العلامات.

من جانبها أكدت فاليري سونية أن دولة الإمارات تعتبر أحد أهم المراكز التسويقية على مستوى العالم باعتبارها من الوجهات العالمية الأولى المفضلة لدى المتسوقين الباحثين عن الماركات العالمية، وهذا ما يدفعنا إلى تعزيز التعاون مع شرطة عجمان لحماية حقوق الملكية الفكرية لأصحابها، مشيدةً بجهود القيادة العامة لشرطة عجمان وتعاونها في ضبط مروجي البضائع المقلدة وحماية حقوق الملكية الفكرية في الإمارة.

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