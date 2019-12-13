سائحة تحاول تمرير 500 قرص مخدر

دبي ( الاتحاد) ضبطت شرطة دبي سائحة إفريقية شابة أثناء محاولتها تمرير 500 قرص ترامادول عبر مطار دبي الدولي وأحالتها إلى النيابة التي بدورها أحالت ملفها إلى محكمة جنايات دبي مع استمرار حبسها.

ووفق شهادة مفتشة الجمارك، أفادت بأن المتهمة وصلت للدولة بعد توقفها في محطة ترانزيت وتم تمرير حقيبتها إضافة إلى كيس بلاستيكي كان في حوزتها على جهاز التفتيش فتبين وجود كثافة غير طبيعية في الكيس البلاستيكي، وبتفتيشه تبين أنه يحتوي على علبتين بداخل كل منهما مجموعة كبيرة من الأقراص المخدرة.

وبسؤال الزائرة، أفادت بأنها استلمت الكيس من شخص في بلدها لتوصيله إلى أحد الأشخاص بداخل الدولة.

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