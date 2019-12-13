وفاة شخصين بشارع الشيخ زايد

تحرير الأمير ( دبي ) توفي شخصان وأصيب أربعة آخرون بإصابات بليغة في حادث اصطدام بين مركبتين، صباح أمس، على شارع الشيخ محمد بن زايد.

وقال العميد سيف مهيّر المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي: إن الحادث وقع في الساعة الخامسة والنصف صباحا نتيجة اصطدام بليغ بين مركبة من نوع (بيك أب) وشاحنة.

وأوضح أن المعاينة الأولية للحادث تبين أن سببه يعود إلى توقف الشاحنة في المسرب الثاني جهة اليمين من الشارع نتيجة انفجار أحد إطاراتها، الأمر الذي أدى إلى اصطدام المركبة (بيك أب) بها من الخلف، ما أسفر عنه وفاة شخصين في مكان الحادث، وإصابة أربعة آخرين بإصابات بليغة، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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