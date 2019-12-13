أبوظبي(الاتحاد) زار وفد من وزارة الدفاع مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بشرطة أبوظبي في إطار برنامج التعاون المشترك والزيارات المتبادلة بين الجانبين.

وأكد المقدم عبيد عبدالله الرميثي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بشرطة أبوظبي خلال استقباله الوفد حرص شرطة أبوظبي على تعزيز سبل التعاون وتبادل المعارف والخبرات، وعقد الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الوزارات والمؤسسات.

واطلع الوفد برئاسة المقدم محمد سعيد النيادي رئيس شعبة الموارد البشرية بوزارة الدفاع خلال الزيارة على منظومة التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء المؤسسي للخطة الاستراتيجية في شرطة أبوظبي.

وتم استعراض أفضل الممارسات في مجال التخطيط الاستراتيجي.

كما قدم الرائد عبدالسلام عبدالله بن اسحاق رئيس قسم أداء العاملين في قطاع الموارد البشرية عرضاً لنظام التقييم السنوي لاداء العاملين وبين ربط المؤشرات التشغيلية مع الأهداف الوظيفية والذي تطبقه شرطة أبوظبي.

وقام الوفد بجولة تعريفية في المكتبة الذكية التابعة لمركز الاستراتيجية والتي تضم أحدث الأجهزة التكنولوجية وتعرف على أهدافها في تحقيق تكامل العمل الحكومي وتعزيز الشراكة وتبني مبادرات مشتركة، على نحو يلبي رؤية وتطلعات إمارة أبوظبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الدفاع» تطلع على «التخطيط» في شرطة أبوظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.