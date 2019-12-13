شرطة أبوظبي تطلق حملة «شتاؤنا آمن وممتع»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت شرطة أبوظبي أمس حملة توعية تحت شعار «شتاؤنا آمن وممتع» تستمر شهرا بهدف تعزيز الأمن والأمان والإيجابية للجمهور في المناطق البرية وتوعيتهم بأهمية المحافظة على سلامتهم وسلامة الآخرين والابتعاد عن السلوكيات السلبية التي قد قد تؤدي لوقوع الحوادث .

وتتضمن التوعية تقييم مستوى السلامة في المخيمات والتدريب من خلال الورش والمحاضرات على كيفية استخدام الطفايات اليدوية وتوزيع صناديق الإسعافات الأولية، إلى جانب توعية أولياء الأمور بعدم ترك الأبناء في المخيمات دون رقابة وحثهم على الالتزام بالقوانين والأنظمة وعدم استخدام الدراجات النارية بصورة سلبية أو القيام بأعمال استعراضية قد تتسبب في إزعاج الآخرين إلى جانب توعية أولياء الأمور بمراقبة الأطفال لحمايتهم من حوادث السقوط من البنايات أو المباني السكنية.

كما تتضمن الحملة نصائح وإرشادات حول أهمية التزام مستخدمي الدراجات الهوائية في المسارات المخصصة لها، وفي المنتزهات، والابتعاد عن المناطق المزدحمة بالمركبات، وعدم السير عكس الاتجاه.

وتستهدف الحملة فئات المجتمع كافة وتركز على التوعية عبر منصات شرطة أبوظبي للتواصل الاجتماعي و وسائل إعلامية مختلفة ، من خلال نشر أخبار صحفية، و لقاءات تلفزيونية وإذاعية تتضمن رسائل مرئية وصوتية، وتوزيع مطبوعات وكتيبات تثقيفية.

وأكدت شرطة أبوظبي اهتمام كافة وحداتها التنظيمية كفريق عمل واحد للتعريف بالتدابير الوقائية والمبادرات التوعوية الهادفة حول اشتراطات السلامة وضوابط التخييم البري، وحث مستخدمي الدراجات النارية على عدم ممارسة الاستعراضات المزعجة والتعريف بضوابط استخدامها.

وتشارك في الحملة، الإدارة العامة للدفاع المدني بأبوظبي، ومديرية شرطة العين ومديرية شرطة الظفرة ومديرية الطواري والسلامة العامة، ومديرية المرور والدوريات، بقطاع العمليات المركزية، وإدارة الشرطة المجتمعية في قطاع أمن المجتمع، وإدارة الإعلام الأمني في قطاع شؤون القيادة، إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين.