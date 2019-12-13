9 مبادرات مشتركة ترسخ مكانة دبي

دبي (الاتحاد)

اعتمد المديرون العامون للجهات الحكومية في دبي 9 مبادرات حكومية مشتركة بين 22 جهة حكومية واتحادية وخاصة، تم تقديمها من قبل فرق بناة المدينة، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإمارة دبي، وذلك في مقر بناة المدينة، يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنفيذ توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بضرورة التحسين المستمر في الخدمات الحكومية والوصول بها إلى مستويات ريادية، وبما يسهم في دفع جهود التنمية المستدامة وترسيخ مكانة دبي البارزة في هذا المجال، انطلاقاً من دور الخدمات الحكومية في دعم مسيرة النمو والتطور المستدام.

الإعلانات الذكية

واستعرضت فرق بناة المدينة خلال الاجتماع 9 مبادرات شملت خدمة «الإعلانات» المشتركة بين دائرة التنمية الاقتصادية وبلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات والتي تهدف إلى تقديم خدمة الإعلانات من خلال بوابة الإعلانات الذكية «إعلاني»، وهي منصة موحدة ستساهم في إلغاء الزيارات كلياً لمراكز تقديم الخدمة بدلاً من 4 زيارات في الوقت الحالي، وتقديم المستندات المطلوبة مرة واحدة فقط تفادياً للازدواجية في تقديمها.

معايير صحية

كما استعرضت كل من هيئة كهرباء ومياه دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، وبلدية دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة الصحة بدبي، والإدارة العامة للدفاع المدني، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة تنمية المجتمع بدبي، ومكتب دبي الذكية، مبادرة لتحسين خدمة «بيتنا مثالي» التي تهدف إلى تشجيع وتمكين الأفراد والعائلات في إمارة دبي من تبني أنماط حياتية مستدامة عالمياً لضمان تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة والاستدامة للارتقاء بمنازل دبي وجعلها منازل مثالية تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة بأن تكون دبي نموذجاً عالمياً لمدينة المستقبل التي تحقق سعادة ورخاء مواطنيها، وستتضمن مبادرة الفريق «دليلا إرشاديا لمنازل دبي المثالية» الذي سيتضمن جميع المقاييس لتصنيف المنازل المثالية، ومنصة موحدة للتسجيل الفوري، وبرامج توعوية، وتقييماً ذاتياً، واستلام النتيجة النهائية في نفس الوقت. بالإضافة إلى «المقيم الشامل» الذي سيحضر عند طلب المتعامل للمساعدة. ومن خلال المبادرة سيتم أتمتة الخدمة بنسبة 100%، وتقليل نقاط الاتصال من 14 إلى 7 نقاط فقط.

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المواد الخطرة

وعرضت مبادرة لتحسين خدمة «نقل المواد الجوية الخطرة» المشتركة بين هيئة دبي للطيران المدني، والقيادة العامة لشرطة دبي وجمارك دبي وبلدية دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني، ووزارة الدفاع والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وطيران الإمارات، ودناتا، والتي تهدف إلى تحسين خدمة إصدار شهادة عدم الممانعة لنقل المواد الخطرة عن طريق الجو من وإلى وعبر مطارات إمارة دبي، لجميع وكلاء الشحن وشركات الطيران المعتمدة لنقل المواد الخطرة وفقاً للوائح الدولية وتهدف المبادرة إلى تقليل مدة إنجاز الخدمة من 5 أيام عمل إلى 4 ساعات واستخدام قناة واحدة بدلاً من 8 قنوات في الوقت الحالي لتقديم الخدمة.

إجراءات زواج ميسرة

ومبادرة «بالبركة» لتحسين خدمة «الزواج» المشتركة بين محاكم دبي وهيئة الصحة بدبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وهي مبادرة حكومية مشتركة للمواطنين والمقيمين بدبي لتسهيل إجراءات الزواج من خلال توفير منصة إلكترونية ذكية توفر كافة المعلومات للمتعامل، وتبسيط رحلته والتي تبدأ بالفحص الطبي وتنتهي بتحديث بياناته في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وستتضمن المنصة تقديم كافة الخدمات لكافة الجهات المشاركة، مثل: حجز موعد مع المأذون إلكترونياً وغيرها. وستتمكن المبادرة من إلغاء الزيارات كلياً بدلاً من 4 زيارات في الوقت الحالي وتقليل نقاط الاتصال من 22 نقطة إلى 4 نقاط، بالإضافة إلى خدمة «رعاية الأطفال مجهولي النسب- المرحلة الثانية» المشتركة بين هيئة تنمية المجتمع بدبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب والنيابة العامة، بعد أن قام الفريق بتطبيق كافة المبادرات ضمن المرحلة الأولى من العمل على الخدمة، وتهدف المبادرة التي تم عرضها تسريع عملية استخراج الأوراق الثبوتية للأطفال وتسهيل الإجراءات.

مزاولة الأعمال

ولخدمات مزاولة الأعمال، فقد تم عرض مبادرة لتحسين «خدمة مزاولة الأعمال قطاع الطيران المدني» المشتركة بين دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة دبي للطيران المدني والتي تهدف إلى الحصول على الرخصة بموعد أقصاه يوما عمل ضمن نظام واحد ودون الحاجة لزيارات مراكز تقديم الخدمة، ومبادرة «إسعافي» لتحسين «خدمة مزاولة الأعمال قطاع الإسعاف» المشتركة بين كل من دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وهيئة الطرق والمواصلات والمعنية بترخيص المنشآت الإسعافية وترخيص مراكز التدريب الإسعافي، وتهدف إلى تسهيل رحلة المتعامل لإصدار الترخيص من خلال تقليل عدد الزيارات من 14 يوماً إلى يوم واحد فقط، ونقاط الاتصال من 50 نقطة إلى 4 نقاط لمنشآت خدمات الإسعاف، ومن 28 نقطة إلى نقطتين اتصال لمراكز التدريب الإسعافي.

كما استعرض فريق خدمة «مزاولة الأعمال قطاع البيطرة» المشتركة بين دائرة التنمية الاقتصادية وبلدية دبي ووزارة التغير المناخي والبيئة مبادرة عبارة عن نظام إلكتروني واحد لترخيص المنشآت البيطرية، وتشمل دليل اشتراطات فنية موحداً، وتختصر على المتعامل الزيارات من خلال تقليل عدد الزيارات من 7 زيارات إلى زيارة واحدة بالإضافة إلى تقليل نقاط الاتصال من 24 خطوة إلى 5 خطوات، وخفض زمن إنجاز الخدمة من 19 يوم عمل إلى 4 أيام عمل. وخدمة «مزاولة الأعمال قطاع الصحة والسلامة» المشتركة بين دائرة التنمية الاقتصادية وبلدية دبي وتهدف إلى تطوير دليل الاشتراطات الموحد واستخدام الاستمارة الموحدة وتختصر على المتعامل زيارة الجهات من 5 زيارات إلى إلغاء الزيارات كلياً.