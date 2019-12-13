«عيون على الطريق».. مبادرة جديدة لشرطة دبي

دبي (الاتحاد) أطلقت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، وشركة السركال، مبادرة «عيون على الطريق» لسائقي الشاحنات في استراحة الشاحنات بسوق الخضار والفواكه بمنطقة العوير.

وقال اللواء عبد الله علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة بشرطة دبي إن المبادرة تهدف لتعريف السائقين بمواصفات واشتراطات إجراءات السلامة المرورية في الشاحنات، وتحذيرهم من المخاطر المترتبة على عدم تقيد بعض سائقي الشاحنات بالقوانين المرورية.

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