«دفاع مدني عجمان» يستقبل مجندي الخدمة الوطنية

عجمان (الاتحاد) استقبل العميد عبدالعزيز علي الشامسي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان - في مكتبه - مجندي الخدمة الوطنية الدفعة الثانية، بحضور النقيب ياسين أحمد المنصوري رئيس قسم الشؤون القانونية، لاستكمال فترة تدريبهم التخصصي ضمن الوحدات الشرطية التابعة لوزارة الداخلية، بعد أن تلقوا تدريبهم الأساسي في مدرسة الشرطة الاتحادية. وقد تدرب مجندو الخدمة الوطنية في مدرسة الشرطة الاتحادية وفق منظومة تدريبية متطورة تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة لوزارة الداخلية.

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