محمد بن زايد يستقبل رئيس قيرغيزستان

أبوظبي(وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس، فخامة سورونباي جينبيكوف رئيس جمهورية قيرغيزستان الصديقة الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة تستغرق يومين. وجرت لضيف البلاد مراسم استقبال رسمية لدى وصوله قصر الوطن في العاصمة أبوظبي حيث عزف السلام الوطني لجمهورية قيرغيزستان، بينما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للرئيس الضيف، واصطفت ثلة من حرس الشرف ترحيباً بزيارته. وصافح فخامة سورونباي جينبيكوف مستقبليه من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، بينما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين المرافقين لرئيس قيرغيزستان. وقد كان في الاستقبال معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة وسعيد مطر القمزي سفير الدولة لدى جمهورية أوزبكستان سفير غير مقيم لدى قيرغيزستان وعدد من المسؤولين.

ويضم الوفد المرافق لضيف البلاد كلا من.. معالي تشينغيز أيداربيكوف وزير خارجية جمهورية قيرغيزستان ودانيار سيديكوف رئيس إدارة السياسة الخارجية في مكتب رئيس الجمهورية وألماز كينينبايف النائب الأول لرئيس مكتب رئيس الجمهورية ومعالي موكانبيتوف سانجار تورودوجويفيتشو وزير الاقتصاد في قيرغيزستان ومعالي عازامات جامانكولوف وزير الثقافة والإعلام والسياحة وكانيبيك إيساكوف وزير التعليم والعلوم في الجمهورية ومعالي أولوكبيك كوشكوروف وزير العمل والتنمية الاجتماعية ومعالي نوربولوت ميرزاخميتوف وزير حالات الطوارئ في الجمهورية. وأعضاء البرلمان.. مارات أمانكولوف وزاريلبيك ريسالييف وكامتشيبيك جولدوشبايف وأولوكبيك أورمونوف وإميل توكتوشيف ونوربيك أليمبيكوف وعبد اللطيف جومابايف سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية أتكوربيك جمشيتوف مدعي عام الجمهورية بجانب عدد من كبار المسؤولين.