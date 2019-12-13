مسقط (وام) قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، واجب العزاء إلى عبدالله بن علي العريمي في وفاة نجله محمد، وذلك خلال زيارة سموه منزل العائلة في محافظة مسقط في سلطنة عمان.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة الفقيد وذويه وإخوانه رائد وفهد وسالم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

من جانبهم، أعرب ذوو الفقيد عن خالص شكرهم وتقديرهم لزيارة سموه وما أبداه من مشاعر مواساة كان لها بالغ الأثر في نفوسهم.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد يعزي عبدالله العريمي بوفاة نجله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.