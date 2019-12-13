بحضور محمد بن زايد وسورونباي جينبيكوف.. اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الإمارات وقيرغيزستان

أبوظبي(وام) شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفخامة سورونباي جينبيكوف رئيس جمهورية قيرغيزستان الصديقة أمس، مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين عدد من الجهات والمؤسسات في دولة الإمارات وقيرغيزستان لتعزيز التعاون في المجالات التعليمية والأمنية والسياحية والزراعية والثقافية إضافة إلى مجالات العلوم الإسلامية.

شملت مراسم تبادل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي جرت في قصر الوطن في أبوظبي - اتفاقية لنقل الأشخاص المحكومين بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية قيرغيزستان تبادلها معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل وأتكوربيك دهامشيتوف مدعي عام قيرغيزستان ومذكرة تفاهم بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية قيرغيزستان في المجال السياحي تبادلها معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي عازامات جامانكولوف وزير الثقافة والإعلام والسياحة في قيرغيزستان ومذكرة تفاهم بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية قيرغيزستان للتعاون في المجال الثقافي تبادلها كل من معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ووزير الثقافة والإعلام والسياحة في قيرغيزستان إلى جانب مذكرة تفاهم بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية قيرغيزستان للتعاون في المجالات التربوية والعلمية تبادلها معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي كانيبيك إيساكوف وزير التعليم والعلوم القيرغيزي.

وتضمنت الاتفاقيات والمذكرات أيضاً مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة البيطرية والنباتية وسلامة المنتجات الزراعية والحيوانية تبادلها سلطان عبدالله الحبسي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع المناطق وكاليسبيك جومكانوف مدير مفتشية الدولة لشؤون البيطرة والصحة النباتية التابعة لحكومة قيرغيزستان واتفاقية تعاون بين مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ووزارة التعليم والعلوم في جمهورية قيرغيزستان بغرض إنشاء أكاديمية العلوم الإسلامية وتبادلها حمد سالم بن كردوس العامري المدير العام للمؤسسة وكانيبيك إيساكوف.

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