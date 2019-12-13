رئيس قيرغيزستان يلتقي مدير «زايد الخيرية»

أبوظبي (وام)

استقبل فخامة سورونباي جينبيكوف رئيس جمهورية قيرغيزستان في مقر إقامته بقصر الإمارات بأبوظبي أمس حمد بن كردوس العامري مدير عام مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.

وثمن فخامته العديد من المكرمات التي قدمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لبلاده وأياديه البيضاء التي ساهمت في دفع مسيرة التنمية في قيرغيزستان.

وأكد مدير عام مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية خلال اللقاء أن المؤسسة تواصل دورها الذي رسم معالمه المغفور له الشيخ زايد في دعم الدول عموماً والأكثر حاجة وخاصة لتحقيق الأهداف الرئيسية في التعليم والصحة والأعمال الخيرية المتنوعة ودعم البحوث والدراسات العلمية.

وتم خلال اللقاء استعراض العديد من البرامج والمشاريع التي ستتم دراستها من قبل المؤسسة، ومنها إنشاء الأكاديمية الإسلامية في قيرغيزستان على أن يتم التوقيع على عقدها مع معالي وزير التعليم والعلوم القيرغيزستاني.

وصرح حمد بن كردوس العامري عقب لقائه أن هذه الزيارة جاءت بتوجيه من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية من أجل مساعدة المجتمع القيرغيزستاني في رفع كفاءة مسيرة الحياة الكريمة وذلك في إطار مواصلة المؤسسة دعمها للشعوب الشقيقة والصديقة للحفاظ على مكانة الدولة في صدارة العمل الخيري والإنساني.