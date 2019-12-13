سيف بن زايد يبحث ورئيس وزراء مالي تعزيز العلاقات الأمنية

أبوظبي (وام) التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس في أبوظبي، معالي بوبو سيسي رئيس وزراء جمهورية مالي ومعالي ساليف تراوري وزير الأمن والوقاية المدنية المالي، والوفد المرافق لهما.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة في المجالات الأمنية والشرطية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في هذه المجالات وفرص وإمكانات تطويرها.

حضر اللقاء، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية، وعدد من ضباط الوزارة، وأعضاء الوفد الضيف المرافق.

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