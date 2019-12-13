تكريم العشرة الأوائل في جائزة محمد بن راشد «أيام الخير»

دبي (الاتحاد)

كرمت لجنة تحكيم مسابقة «أيام الخير» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» الفائزين بالمراكز العشر الأولى في المسابقة والتي نشرتها الزميلة «الخليج» خلال شهر رمضان المبارك.

ووجه المستشار إبراهيم محمد بوملحة، مستشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة، أسمى آيات الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على ما يقدمه من عطاء في الخير، وحرصه على استمرار المسابقة الإيمانية التي تتكرر في شهر رمضان من كل عام، بما يحرك جموع المسلمين ويحثهم على البحث في المراجع لإيجاد إجابات لأسئلة المسابقة، فتفتح مجالاً كبيراً للجميع ما بين مقيمين أو مواطنين لإعمال الفكر.

وأكد بوملحة أنه تمت دراسة وافية لحلول المتسابقين وتم التدقيق عليها حوالي أربع مرات، ثم تم عرض النتائج على اللجنة المركزية الأصلية واعتمدت النتيجة، موجها الشكر لجميع المشاركين في المسابقة والفائزين، متمنيا للجميع التوفيق.

وقد تم الإعلان عن الفائزين بالجوائز المادية القيمة وهي مبلغ 100 ألف درهم لكل فائز من العشرة الأوائل بينما يفوز 100 مشارك في المسابقة برحلة عمرة تنظمها اللجنة في وقت لاحق بعد إجراء الترتيبات الخاصة بالتعاقد مع الحملة التي ستتولى رحلة العمرة وتحرص اللجنة أن تكون على مستوى متميز في خدماتها.

وكرم المستشار بوملحة كلاً من حسن علي عبد الله الزماني من الإمارات وأحمد عبد الله محمد بالكيلة من الإمارات، وحسن سالم عوض هبشان من اليمن، وياسر نور الدين الوادي من سوريا، ومحمد أحمد غانم من كندا، وأحمد حامد محمود وأسماء صابر عطية وعاطف محروس عبد اللطيف غازي وحنان سيد إبراهيم عثمان ومجدي عبد الوهاب عبد الفتاح من مصر.

وعبر عدد من المكرمين عن خالص امتنانهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» على دعمه للمسابقة والمداومة عليها، مؤكدين أنهم استفادوا من الجهد الذي بذلوه في الإجابة على أسئلة المسابقة بما أضاف لهم خبرات ومعلومات، وأثرت حياتهم فكرياً ومعرفياً، وأنهم حريصون على استمرارهم في متابعة المسابقة، والاشتراك فيها.