الامارات | 9 مبادرات مشتركة بين 22 جهة ضمن «بناة المدينة»

شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مبادرات مشتركة بين 22 جهة ضمن «بناة المدينة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مديرو العموم تسع مبادرات حكومية مشتركة بين 22 جهة حكومية واتحادية وخاصة، قدمتها فرق برنامج «بناة المدينة»، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي في دبي.

وأكّد الأمين العام للمجلس، عبدالله البسطي، أن المبادرات الجديدة تهدف إلى تسهيل الخدمات الحكومية في قطاعات مختلفة، وتعزيز مكانة الإمارة، والارتقاء بها نحو المركز الأول عالمياً، من خلال تحقيق الريادة في الخدمات الحكومية وإسعاد المتعاملين.

واستعرضت الفرق خلال الاجتماع مبادراتها التسع، التي شملت خدمة «الإعلانات» المشتركة بين دائرة التنمية الاقتصادية وبلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات. وتهدف إلى تقديم خدمة الإعلانات من خلال بوابة الإعلانات الذكية «إعلاني»، وهي منصة موحدة ستسهم في إلغاء الزيارات كلياً لمراكز تقديم الخدمة بدلاً من أربع زيارات حالياً، وتقديم المستندات المطلوبة مرة واحدة، تفادياً للازدواجية في تقديمها.

كما استعرضت كل من هيئة كهرباء ومياه دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، وبلدية دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة الصحة بدبي، والإدارة العامة للدفاع المدني، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة تنمية المجتمع بدبي، ومكتب دبي الذكية، مبادرة لتحسين خدمة «بيتنا مثالي» التي تهدف إلى تشجيع وتمكين الأفراد والعائلات في دبي من تبني أنماط حياتية مستدامة عالمياً، لضمان تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة والاستدامة، للارتقاء بمنازل دبي، وجعلها منازل مثالية، تحقيقاً لرؤية القيادة بأن تكون الإمارة نموذجاً عالمياً لمدينة المستقبل التي تحقق سعادة ورخاء مواطنيها، وستتضمن مبادرة الفريق «دليل إرشادي لمنازل دبي المثالية» الذي يتضمن جميع المقاييس لتصنيف المنازل المثالية، ومنصة موحدة للتسجيل الفوري، وبرامج توعوية، وتقييماً ذاتياً، واستلام النتيجة النهائية، إضافة إلى «المقيم الشامل» الذي سيحضر عند طلب المتعامل للمساعدة. ومن خلال المبادرة سيتم أتمتة الخدمة بنسبة 100%، وتقليل نقاط الاتصال من 14 إلى 7 نقاط.

كما عرضت مبادرة لتحسين خدمة «نقل المواد الجوية الخطرة» المشتركة بين هيئة دبي للطيران المدني، والقيادة العامة لشرطة دبي وجمارك دبي وبلدية دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني، ووزارة الدفاع والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وطيران الإمارات، ودناتا، بهدف تحسين خدمة إصدار شهادة «عدم الممانعة» لنقل المواد الخطرة عن طريق الجو من وإلى وعبر مطارات دبي، لجميع وكلاء الشحن وشركات الطيران المعتمدة لنقل المواد الخطرة، وفقاً للوائح الدولية. وتهدف المبادرة إلى تقليل مدة إنجاز الخدمة من 5 أيام عمل إلى 4 ساعات واستخدام قناة واحدة بدلاً من 8 قنوات حالياً. ومبادرة «بالبركة» لتحسين خدمة «الزواج» المشتركة بين محاكم دبي وهيئة الصحة بدبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وهي مبادرة حكومية للمواطنين والمقيمين في دبي لتسهيل إجراءات الزواج، من خلال توفير منصة إلكترونية ذكية تتضمن تقديم خدمات للجهات المشاركة، مثل حجز موعد مع المأذون إلكترونياً.

وستتمكن المبادرة من إلغاء الزيارات كلياً بدلاً من 4 زيارات حالياً، وتقليل نقاط الاتصال من 22 إلى 4 نقاط، إضافة إلى خدمة «رعاية الأطفال مجهولي النسب - المرحلة الثانية» المشتركة بين هيئة تنمية المجتمع بدبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب والنيابة العامة. وتهدف المبادرة إلى تسريع استخراج الأوراق الثبوتية للأطفال وتسهيل الإجراءات.

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وعرضت مبادرة لتحسين «خدمة مزاولة الأعمال قطاع الطيران المدني» المشتركة بين دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة دبي للطيران المدني. وتهدف إلى الحصول على الرخصة بموعد أقصاه يوما عمل ضمن نظام واحد ودون الحاجة لزيارات مراكز تقديم الخدمة، ومبادرة «إسعافي» لتحسين «خدمة مزاولة الأعمال في قطاع الإسعاف» المشتركة بين كل من دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وهيئة الطرق والمواصلات. والمبادرة معنية بترخيص المنشآت الإسعافية ومراكز التدريب الإسعافي، وتهدف إلى تسهيل رحلة المتعامل لإصدار الترخيص من خلال تقليل عدد الزيارات من 14 يوماً إلى يوم واحد، ونقاط الاتصال من 50 إلى 4 نقاط لمنشآت خدمات الإسعاف، ومن 28 نقطة إلى نقطتي اتصال لمراكز التدريب الإسعافي.

كما استعرض فريق خدمة «مزاولة الأعمال قطاع البيطرة» المشتركة بين دائرة التنمية الاقتصادية وبلدية دبي ووزارة التغير المناخي والبيئة مبادرة عبارة عن نظام إلكتروني واحد لترخيص المنشآت البيطرية. وتختصر الزيارات من 7 إلى زيارة واحدة، إضافة إلى تقليل نقاط الاتصال من 24 خطوة إلى 5 خطوات، وزمن إنجاز الخدمة من 19 يوم عمل إلى 4 أيام.

وخدمة «مزاولة الأعمال قطاع الصحة والسلامة» المشتركة بين دائرة التنمية الاقتصادية وبلدية دبي، التي تلغي الزيارات كلياً بعد أن كانت 5 زيارات.

- المبادرات تسعى إلى

تحقيق الريادة في

الخدمات الحكومية

وإسعاد المتعاملين.