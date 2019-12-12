محمد بن زايد ورئيس قرغيزستان يشهدان تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة سورونباي جينبيكوف رئيس جمهورية قرغيزستان الصديقة، اليوم الخميس، مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين عدد من الجهات والمؤسسات في دولة الإمارات وقرغيزستان لتعزيز التعاون في المجالات التعليمية والأمنية والسياحية والزراعية والثقافية إضافة إلى مجالات العلوم الإسلامية.

شملت مراسم تبادل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي جرت في قصر الوطن في أبوظبي، اتفاقية لنقل الأشخاص المحكومين بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية قرغيرستان. تبادلها معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل وأتكوربيك دهامشيتوف مدعي عام قرغيزستان. ومذكرة تفاهم بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية قرغيزستان في المجال السياحي. تبادلها معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي عازامات جامانكولوف وزير الثقافة والإعلام والسياحة في قرغيزستان ومذكرة تفاهم بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية قرغيزستان للتعاون في المجال الثقافي. تبادلها كل من معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ووزير الثقافة والإعلام والسياحة في قرغيزستان إلى جانب مذكرة تفاهم بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية قرغيزستان للتعاون في المجالات التربوية والعلمية. تبادلها معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي كانيبيك إيساكوف وزير التعليم والعلوم القيرغيزي.

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تضمنت الاتفاقيات والمذكرات أيضا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة البيطرية والنباتية وسلامة المنتجات الزراعية والحيوانية تبادلها سعادة سلطان عبدالله الحبسي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع المناطق وكاليسبيك جومكانوف مدير مفتشية الدولة لشؤون البيطرة والصحة النباتية التابعة لحكومة قرغيزستان واتفاقية تعاون بين مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ووزارة التعليم والعلوم في جمهورية قرغيزستان بغرض إنشاء أكاديمية العلوم الإسلاميــة. وتبادلها سعادة حمد سالم بن كردوس العامري المدير العام للمؤسسة وكانيبيك إيساكوف وزير التعليم والعلوم في جمهورية قرغيزستان.