شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. العثور على "رضيعة" في حمام عام بـ"العين".. وشرطة أبوظبي تتابع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بأنها تتابع ملابسات واقعة متعلقة بالعثور على "رضيعة" داخل أحد حمامات حديقة الجاهلي بمدينة العين. وكان انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر عثور مواطن كان بصحبة والدته، على طفلة حديثة الولادة، في حمامات الحديقة، معلقاً بالقول:" يبدوا من ملامحها أنها لأم آسيوية". Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | بالفيديو.. العثور على "رضيعة" في حمام عام بـ"العين".. وشرطة أبوظبي تتابع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.