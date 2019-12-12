الامارات | وفاة شخصين في حادث اصطدام على شارع الشيخ محمد بن زايد

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شخصين في حادث اصطدام على شارع الشيخ محمد بن زايد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي شخصان وأصيب أربعة آخرون بإصابات بليغة في حادث اصطدام بين مركبتين، وقع صباح اليوم، على شارع الشيخ محمد بن زايد.

وتفصيلاً، قال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد سيف مهيّر المزروعي، إن الحادث وقع في الساعة الخامسة والنصف من صباح اليوم، نتيجة اصطدام بليغ بين مركبة من نوع (بيك أب) وشاحنة على شارع الشيخ محمد بن زايد.

وأوضح أنه، ومن خلال المعاينة الأولية للحادث، تبين أن السبب يعود إلى توقف الشاحنة في المسرب الثاني جهة اليمين من الشارع نتيجة انفجار أحد إطاراتها، الأمر الذي أدى إلى اصطدام المركبة (بيك أب) بها من الخلف، ما أسفر عنه وفاة شخصين في مكان الحادث، وإصابة أربعة آخرين بإصابات بليغة، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار إلى أنه فور تلقي البلاغ، انتقل إلى مكان الحادث مناوبو قسم خبراء المعاينة من إدارة حوادث السير لمعاينة الحادث، وجمع الأدلة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه، فيما قامت الدوريات المرورية بتنظيم حركة السير والمرور، وتأمين مكان الحادث، وتسهيل مهمة وصول سيارات الإسعاف والإنقاذ إلى الموقع للقيام بمهامها.