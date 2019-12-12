الامارات | لجنة رؤساء اللجان للمجلس الوطني الاتحادي تنتخب الرحومي رئيساً والزعابي مقررة بالتزكية

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة رؤساء اللجان للمجلس الوطني الاتحادي تنتخب الرحومي رئيساً والزعابي مقررة بالتزكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت لجنة رؤساء اللجان للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الإجرائي الأول من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ 17، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، تم خلاله انتخاب حمد أحمد سلطان الرحومي رئيسا للجنة بالتزكية، وكفاح محمد ناصر الزعابي مقررة للجنة.

وتتكون اللجنة من كل من: كفاح محمد ناصر الزعابي مقررة اللجنة، وعلي جاسم أحمد جاسم، والدكتور علي راشد النعيمي، وضرار حميد بالهول، وسعيد راشد العابدي، وعدنان حمد الحمادي، ومحمد أحمد اليماحي، وعائشة راشد ليتيم.

واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على نظام عملها وعلى مشروع الخطة الرقابية وجدولة الجلسات المقترحة للفصل التشريعي السابع عشر، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

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وتختص اللجنة بدراسة ما يحال إليها من هيئة المكتب، أو رئيسه فيما يخص اللجان، شريطة ألا يتعارض مع اختصاصات اللجان النوعية وفق اللائحة، ودراسة المشكلات الرئيسية والقضايا التي تؤثر في أعمال اللجان، وتقديم تقارير في شأنها إلى هيئة مكتب المجلس.

كما تختص اللجنة بدراسة تطوير وتحسين نظم عمل اللجان، وموافاة هيئة المكتب بتقرير في شأنها للعرض على المجلس، وتنسيق ومتابعة مشروع خطة المجلس الرقابية وموافاة هيئة المكتب بتقرير في شأنها، وكذلك الإخطارات الزمنية عند دراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة المحالة إليها وتقديم تقارير بشأنها إلى الهيئة، والتنسيق بشأن اقتراحات عقد الندوات، والزيارات الميدانية للجان المجلس، وموافاة هيئة المكتب بتقرير في شأنها.

وكان المجلس الوطني الاتحادي قد وافق على إنشاء لجنة رؤساء اللجان في جلسته المعقودة بتاريخ 27/3/2012م من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الخامس عشر، بهدف تحقيق التعاون والتكامل بين أعمال لجان المجلس، وتقديم المقترحات اللازمة.